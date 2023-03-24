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Kanser tedavisi gören pilot hayatını kaybetti. THY'yi yıkan haber

Bir süredir kanser tedavisi gören, THY pilotlarından Ezgi Tosunoğlu Koca (41), yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:55
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Kanser tedavisi gören pilot hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören pilot hayatını kaybetti. THY'yi yıkan haber
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AA'da yer alan habere göre, THY Uçuş Akademisi'nden 2011'de mezun olan kaptan pilot Koca, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Koca'nın cenazesi Esenyurt İhsan Murat Bilgiç Camisi'nde kılınan cuma namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrasında İstanbul'da toprağa verildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ezgi Tosunoğlu Koca'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Koca'nın uzun süredir kanserle mücadele ettiğini belirten Bolat, "TAFA'nın ilk kadın öğrencisi (33. Filo, 2011 mezunu) ve THY'nin akademi mezunu ilk kadın sorumlu kaptan pilotu (A320) Ezgi Tosunoğlu Koca kardeşimiz uzun süredir gördüğü kanser tedavisinden maalesef kurtulamayarak bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi, çok çalışkan, çok mütevazı biri olarak biliniyordu. Cenab-ı Allah'tan kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ezgi Tosunoğlu Koca, AA muhabirine 12 yıl önce verdiği röportajda, İTÜ'den mezun olduğunu belirterek, üniversite yıllarından beri istediği pilotluk için THY'ye başvurduğunu söylemişti.

Pilot olma hayalini gerçekleştirdiğini kaydeden Koca, "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok, ilk benim. Yaklaşık 2 ay önce eğitimleri tamamladık, şimdi tip eğitimine başlayacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar." ifadelerinin kullanmıştı.

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