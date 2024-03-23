Kanser ve alzheimerın devası bu bitkide saklı

Kaynak: AA
Kanser ve alzheimerın devası bu bitkide saklı
Prof. Dr. İlhami Gülçin, karanfilin kanser, Alzheimera sebep olan reaktif oksijen türlerini giderdiğini ve bu hastalıkların tedavisinde de potansiyel etkiye sahip olduğunu bildirdi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, yaptığı röportajda, özellikle kimya ve biyokimya alanlarında çalıştıklarını ve kısa bir süre önce karanfil bitkisinin biyolojik ve antioksidan özellikleri üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Gülçin, karanfil bitkisinin Endonezya kökenli olduğunu ve kurutulmuş çiçek tomurcuğunun baharat olarak dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Karanfilin sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda parfüm ve kozmetik endüstrisinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yaptıkları araştırmalarda karanfilin reaktif oksijen türlerini etkili bir şekilde giderdiğini gözlemlediklerini belirten Gülçin, bu tür serbest radikallerin kanser, Alzheimer, Parkinson ve diyabet gibi birçok hastalığa sebep olduğunu bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirdi. Karanfilin bu radikalleri gideren bileşikler içerdiğini ve bu sayede potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini ifade etti.

Öjenol molekülünün karanfildeki önemli bir bileşen olduğunu ve diş hekimliğinde ağrı kesici olarak kullanıldığını belirten Gülçin, karanfilin ağız sağlığını korumada da bakterilere karşı etkili olduğunu aktardı. Ayrıca karanfilin çeşitli hastalıkların patolojisiyle bağlantılı birçok enzimi inhibe ettiğini sözlerine ekledi.

Karanfilin kullanımının birçok hastalığa karşı olumlu etkiler gösterdiğini ve kanserle mücadelede önemli bir koruyucu rol oynadığını belirten Gülçin, ayrıca diyabetle ilgili komplikasyonlara karşı etkili olduğunu, gıdalara katıldığında bozulmayı önlediğini ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Antioksidan olan moleküllerin antibakteriyel etkilerinin de bulunduğunu belirten Gülçin, karanfilin çocukların bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Son olarak, karanfilin bilimsel olarak beklenmedik derecede yüksek etkilere sahip olduğunu ve günlük tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Gülçin, özellikle anne babaların çocuklarına ve gençlere karanfil kullanımını teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

İlgili Haberler
Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor
Son Haberler
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı Gündem
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak Spor
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
Düşen bebeği tente kurtardı Gündem
Düşen bebeği tente kurtardı
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar? Yaşam
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar?
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin" Gündem
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin"
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira Ekonomi
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı Ekonomi
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı