Kanser ve alzheimerın devası bu bitkide saklı

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami Gülçin, yaptığı röportajda, özellikle kimya ve biyokimya alanlarında çalıştıklarını ve kısa bir süre önce karanfil bitkisinin biyolojik ve antioksidan özellikleri üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Gülçin, karanfil bitkisinin Endonezya kökenli olduğunu ve kurutulmuş çiçek tomurcuğunun baharat olarak dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Karanfilin sadece mutfaklarda değil, aynı zamanda parfüm ve kozmetik endüstrisinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yaptıkları araştırmalarda karanfilin reaktif oksijen türlerini etkili bir şekilde giderdiğini gözlemlediklerini belirten Gülçin, bu tür serbest radikallerin kanser, Alzheimer, Parkinson ve diyabet gibi birçok hastalığa sebep olduğunu bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirdi. Karanfilin bu radikalleri gideren bileşikler içerdiğini ve bu sayede potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini ifade etti.

Öjenol molekülünün karanfildeki önemli bir bileşen olduğunu ve diş hekimliğinde ağrı kesici olarak kullanıldığını belirten Gülçin, karanfilin ağız sağlığını korumada da bakterilere karşı etkili olduğunu aktardı. Ayrıca karanfilin çeşitli hastalıkların patolojisiyle bağlantılı birçok enzimi inhibe ettiğini sözlerine ekledi.

Karanfilin kullanımının birçok hastalığa karşı olumlu etkiler gösterdiğini ve kanserle mücadelede önemli bir koruyucu rol oynadığını belirten Gülçin, ayrıca diyabetle ilgili komplikasyonlara karşı etkili olduğunu, gıdalara katıldığında bozulmayı önlediğini ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Antioksidan olan moleküllerin antibakteriyel etkilerinin de bulunduğunu belirten Gülçin, karanfilin çocukların bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Son olarak, karanfilin bilimsel olarak beklenmedik derecede yüksek etkilere sahip olduğunu ve günlük tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Gülçin, özellikle anne babaların çocuklarına ve gençlere karanfil kullanımını teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.