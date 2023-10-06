Kansere kalkan oluyor tarlada 12 markette 37 TL'ye satılıyor. 70 günde olgunlaştı hasadına bugün başlandı

İHA'nın haberine göre, Türkiye’de domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 il içerisinde yer alan Mersin’de sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün alınıyor.

Mersin genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kışın örtü altı yaz ve sonbaharda ise açıkta yapılan üretimle ilçede yılda 600 bin tondan fazla domates hasat ediliyor.

Güz domatesi olarak bilinen sezonun açıktaki son üretiminin hasadı da sonbaharın girmesiyle birlikte başladı. Tarlada birinci kalite domates 10-12 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler ilk önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehire gönderiliyor.

Erdemli'nin Karayakup köyündeki tarlasında domates üretimi yapan Yunus Söner, "Domatesin güz hasadına başladık. Bu sene verim güzel, kaliteli ürünlerimizi yetiştirdik. Başlayan sonbahar hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürer" dedi.

Üreticilerden Mustafa Yıldız ise, "Güz çeşidi domatesimizi 20 Temmuz'da diktik. Emek çektik olacak diye. 70 gün sonra ilk hasada başladık. Fiyatlar da düzeliyor. Domateslerimiz daha çok iç piyasada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyükşehirlerin hemen hemen hepsine gidiyor" ifadelerini kullandı.

ADETA ŞİFA DEPOSU

C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.

Kolesterolü düşürür, yağ asitlerini dengeler.

Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.

Domateste bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks (Rahim ağzı), göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.

Damar sertliğine iyi gelir.

Domates, yağ yakımını yüzde 30 arttıran aminoasitlerin salgılanmasını tetikler.

Kalorisi oldukça düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir.

Cilde tazelik kazandırır.

Kalori kontrolü yaparken vücudun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.

Likopen içeriğinden faydalanmak için kabuğunu soymadan tüketilmesi önerilir.