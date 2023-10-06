Kansere kalkan oluyor tarlada 12 markette 37 TL'ye satılıyor. 70 günde olgunlaştı hasadına bugün başlandı

Mersin’de açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste güz hasadı başladı. Tarla'da 12 markette 37 TL'ye satılan domatesler akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine koruma sağlıyor.

KAYNAK: İHA
Kansere kalkan oluyor tarlada 12 markette 37 TL'ye satılıyor. 70 günde olgunlaştı hasadına bugün başlandı

İHA'nın haberine göre, Türkiye’de domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 il içerisinde yer alan Mersin’de sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün alınıyor.

Mersin genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kışın örtü altı yaz ve sonbaharda ise açıkta yapılan üretimle ilçede yılda 600 bin tondan fazla domates hasat ediliyor.

Güz domatesi olarak bilinen sezonun açıktaki son üretiminin hasadı da sonbaharın girmesiyle birlikte başladı. Tarlada birinci kalite domates 10-12 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler ilk önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehire gönderiliyor.

Erdemli'nin Karayakup köyündeki tarlasında domates üretimi yapan Yunus Söner, "Domatesin güz hasadına başladık. Bu sene verim güzel, kaliteli ürünlerimizi yetiştirdik. Başlayan sonbahar hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürer" dedi.

Üreticilerden Mustafa Yıldız ise, "Güz çeşidi domatesimizi 20 Temmuz'da diktik. Emek çektik olacak diye. 70 gün sonra ilk hasada başladık. Fiyatlar da düzeliyor. Domateslerimiz daha çok iç piyasada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyükşehirlerin hemen hemen hepsine gidiyor" ifadelerini kullandı.

ADETA ŞİFA DEPOSU

C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.
Kolesterolü düşürür, yağ asitlerini dengeler.

Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.

Domateste bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks (Rahim ağzı), göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.

Damar sertliğine iyi gelir.

Domates, yağ yakımını yüzde 30 arttıran aminoasitlerin salgılanmasını tetikler.

Kalorisi oldukça düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir.

Cilde tazelik kazandırır.

Kalori kontrolü yaparken vücudun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.

Likopen içeriğinden faydalanmak için kabuğunu soymadan tüketilmesi önerilir.

aw046669-03.jpg

aw046669-10.jpg

aw046669-09.jpg

aw046669-08.jpg

aw046669-07.jpg

aw046669-06.jpg

aw046669-05.jpg

aw046669-04-1.jpg

aw046669-01.jpg

İlgili Haberler
Biçerdöverler kese kese bitiremedi. Köyü rahat nefes alacak
Biçerdöverler kese kese bitiremedi. Köyü rahat nefes alacak
Tanesi 70 sıvısı 190 TL'den satılıyor. Türkiye'nin sebze ve meyve şehrinde köylü para basacak
Volkanik arazide hasadı başladı biçerdöverler bile giremiyor. Köylü 450 dönümü orakla biçecekler
Erkenci mandalinanın hasadı başladı. 12 bin dekar alanda 60 bin ton yetişiyor
Erkenci mandalinanın hasadı başladı. 12 bin dekar alanda 60 bin ton yetişiyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 100 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler Gündem
Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 100 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler
Futbolda günün programı Spor
Futbolda günün programı
Uyuşturucu baronunun sağ kolu ‘Kara Mamba’ için mahkemeden karar çıktı Gündem
Uyuşturucu baronunun sağ kolu ‘Kara Mamba’ için mahkemeden karar çıktı
Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı Sağlık
Beslenmede doğru bilinen yanlışlar. Uzmanı açıkladı
Guidetti: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz Spor
Guidetti: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
Mehmet Şimşek para için yollara düştü Ekonomi
Mehmet Şimşek para için yollara düştü
Ağzına girmek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzına girmek deyiminin anlamı nedir?