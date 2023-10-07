Kansere karın şişliğine mide rahatsızlıklarına birebir iyi geliyor. Şifa deposunun tanesi 20 liradan satılıyor

Tane fiyatları 20 lira ile 50 lira arasında değişen ve kansere karın şişliğine mide rahatsızlığına birebir iyi gelen şifa deposu kudret narının Kütahya’daki pazar tezgahlarında yerini aldığı bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansere karın şişliğine mide rahatsızlıklarına birebir iyi geliyor. Şifa deposunun tanesi 20 liradan satılıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Bir çok hastalığa faydalı olduğu öne sürülen kudret narı, sarı ve turuncu renklerinde pütürlü yüzeye sahip kabuğu ve kırmızı çekirdekleri ile Kütahya’da pazar tezgahlarını süslemesi dikkat çekti.

Kudret narının özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyleyen pazar esnafı Mustafa Diler şunları söyledi:

“Bunlar tane olarak satılıyor. Tane fiyatı 20 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Kudret narının mideye, karın şişkinliğine ve bağırsak rahatsızlıklarından kansere kadar faydası var. Bunu rondodan zeytinyağıyla birlikte geçirip 1-2 ay buzdolabında beklettikten sonra sabahları aç karnına çay kaşığı veya tatlı kaşığıyla tüketebilirsiniz”

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KUDRET NARININ FAYDALARI

-Cilt problemleri ve rahatsızlıklarını giderir

-Sindirim sistemini düzenleyip, kabızlığın ve hazımsızlığın giderir

-Kalp damar sağlığını destekler, kötü huylu kolesterol değerini düşürür

-Kemik gelişimine katkı sağlar

-Kilo verme sürecine yardımcı olur

-Zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur

-Diyabeti kontrol altında tutup, kan şekerini düşürür

-Solunum sistemini destekler

-Kan dolaşımına katkı sağlar

-Kolit, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur.

-Gece görüşünü artırıp, göz sağlığını korur

-Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir

-Üst solunum yolu rahatsızlıklarının belirtilerini azaltır

-Saç dökülmesine iyi gelir

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KUDRET NARI NASIL YENİR?

Kudret narı püre haline gelinceye kadar bir kaşık yardımıyla ezilip, 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek tüketilebilir. Bu karışımı sabahları aç karnına tüketmek vücut direncini arttırmaya yardımcı olur.

Zeytinyağı karışımı ile tüketmek isterseniz:

1 adet ham kudret narının çekirdeklerini çıkarıp, küçük parçalar haline getirin

1 su bardağı zeytinyağı olan cam bir kavanoza boşaltın

Kavanozu kapalı bir şekilde en az 40 kırk gün yumuşaması ve kıvamlı bir hal alması için bekletin.

Kudret narını içecek olarak kullanmak isteyenler, su, tuz, zencefil, zerdeçal tozu ve limon suyu ile birlikte meyveyi blenderden geçirerek sıvı formunda tüketebilirler.

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