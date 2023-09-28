Volkanik arazide hasadı başladı biçerdöverler bile giremiyor. Köylü 450 dönümü orakla biçecekler

Diyarbakır'da volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yetişen pirincin hasadı başladı. Arazi şartları nedeniyle 450 dönüme ekilen çeltik orakla biçilecek.

Volkanik arazide hasadı başladı biçerdöverler bile giremiyor. Köylü 450 dönümü orakla biçecekler

TRT Haber'den Merve Şahin özel haberine göre, Diyarbakır'da üretilen Karacadağ pirinci rengiyle, tadıyla ve aromasıyla beğeniliyor. Sönmüş volkanik dağın eteğinde ekilen pirincin hasat zamanı başladı.

Bazalt taşlarla kaplı araziye biçerdöverler giremediği için pirincin hasadı orakla yapılıyor.

Normalde çeltiklerin sulak arazilerde yetiştiğini söyleyen üreticiler Karacağ bölgesinde durumun farklı olduğunu söylüyor. Pirinç minerallerini su olmadığı için Karacağ'ın taşlarından alıyor.

Tarım işçileri, taşların arasında ve güneşin altında büyük bir özenle başakları biçiyor. Oldukça zahmetli olan pirincin hasat işlemi bunlarla sınırlı değil. Çeltikler boş araziye seriliyor ve 4 gün boyunca güneşin altında kuruması için bekletiliyor.

Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralara ulaşıyor.

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