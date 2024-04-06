Kanseri tedavi eden ot ortaya çıktı

Geleneksel tıp yöntemlerine doğal bir seçenek olarak, sağlık yararları sunan doğal ürünler giderek daha fazla ilgi görmektedir.

Karaca otunun kanser tedavisinde etkili olduğu düşüncesi, son zamanlarda sıkça dile getirilen bir meseledir.

Kanser gibi ölümcül bir hastalığın tedavisinde etkili olduğu belirtilen Karaca otu, bu özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Karaca otunun sağlık üzerindeki faydaları nelerdir?

En dikkat çekici faydası, güçlü bir balgam söktürücü olmasıdır.

Kuru ve kronik öksürüklerin tedavisinde tercih edilir, öksürüğü hafifletir.

Vücuttaki aşırı terlemeyi dengeleyerek, normal seviyelerde terlemeyi sağlar.

Bağırsaklardaki zararlı parazitleri temizler.

Vücuttaki şişkinliği alarak konfor sağlar.

Diüretik özellikleri sayesinde idrar çıkışını artırır.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir ve antifungal özellikleriyle mantarın tekrarlamasını önler.

Anti-enflamatuar özelliği ile vücuttaki iltihabı azaltır ve dışarı atılmasına yardımcı olur.

Mukozaya yatıştırıcı bir etki yapar.

Karaca otunun kanser tedavisinde etkili olduğu düşüncesi, son zamanlarda sıkça dile getirilen bir meseledir.

Hemoroid tedavisinde de önerilen Karaca otu, öncelikle bir uzmanın görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır. Hemoroid için, toz haline getirilmiş Karaca otu zeytinyağı ile karıştırılarak problemli bölgeye uygulanabilir.

Atların deri enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir.

Uyuz olan koyunların tedavisinde de kullanılır.

Bronşit ve akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürüklerin giderilmesinde etkilidir.

Sindirim sistemine yardımcı olarak mide bulantısı ve şişkinliği azaltır.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Bitki bilimci Profesör İbrahim Saraçoğlu, yapışkan andız otunun enfeksiyonları giderici ve balgam söktürücü özelliklere sahip olduğunu belirtir.

Kansızlık tedavisinde andız otu pekmezinin faydalı olduğunu önerir.

Karaca otu nasıl kullanılır?

Karaca otunun kimyasal bileşenleri aşağıdaki maddeleri içerir:

Uçucu yağlar, alantolakton ve isoalantolakton gibi seskiterpen laktonlar içerir.

İnulin

Helenin

Musilaj

Polisakkaritler

Steroller (sitosterol, stigmasterin)

Saponinler

Reçineler