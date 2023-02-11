﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Özge Atay, bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemine olumsuz etkilerinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Dr. Özge Atay, “Araştırma parlatıcılardaki alkol etoksilatlar, eğer yeteri kadar durulanmadan bağırsaklara ulaşırsa, bağışıklık sisteminde önemli sorunlara yol açacağını gösterdi.” dedi.

Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve arkadaşlarının İsviçre’de yaptıkları araştırmada bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemine olumsuz etkilerinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Özge Atay, “Araştırma parlatıcılardaki alkol etoksilatlar, eğer yeteri kadar durulanmadan bağırsaklara ulaşırsa, bağışıklık sisteminde önemli sorunlara yol açacağını gösterdi. Bu hastalıklar arasında inflamatuvar bağırsak hastalıkları, sindirim sorunları, metabolik sendrom, obezite, alerjik hastalıklar ve hatta kanser bile yer alıyor” dedi.

Dr. Atay, bulaşık makinesi kullananlara ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Ek durulamalarla olası deterjan ve parlatıcı kalıntılarının minimuma indirilmesi, makinelerin kullanım kılavuzuna uygun kullanılması ve deterjan kalıntılarından arındırmak için makinelerin belirli aralıklarla temizlenmesi ve doğal ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır.”