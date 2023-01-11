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Sebastien Haller yeşil sahalara geri döndü

Borussia Dortmund’un yıldızı Sebastian Haller, geçtiğimiz temmuz ayında yakalandığı testis kanserini yendi ve yeşil sahalara geri döndü.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:06
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Kanseri yenen Sebastien Haller yeşil sahalara geri döndü

Sebastien Haller yeşil sahalara geri döndü
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Ajax’tan, Borussia Dortmund’a 31 milyon Euro karşılığında transfer olan Fildişili oyuncu Sebastian Haller, sarı-siyahlı formayı giyemeden kötü huylu testis kanserine yakalanmıştı.

Bir süredir tedavi gören Haller, geçirdiği iki operasyonun ardından hastalığını atlattı. Başarılı forvet, Dortmund formasıyla dün ilk maçına İspanya’nın Marbella kentinde düzenlenen hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Dusseldorf'a karşı çıktı.

Fildişili oyuncu, 5-1 biten mücadelenin 74. dakikasında Youssoufa Moukoko’nun yerine oyuna girdi.

28 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Ajax’ta toplam 43 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asistlik başarılı performansıyla Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

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