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Sebastien Haller üç golü kansere attı

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, bu kez attığı gollerle tüm futbol severleri sevindirdi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:15
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Dortmundlu futbolcu kanseri atlattı: Hat-trick yaptı

Sebastien Haller üç golü kansere attı
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Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.

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