Sebastien Haller üç golü kansere attı

Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund'un Basel'ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 10 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Dortmund'da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.