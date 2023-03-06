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Kanserle ilgili kötü haber

Y ve Z kuşaklarını etkilemeye başlayan kanser tehdidinin ileri yaşlarda teşhis ediliyor olması ise ayrı bir probleme neden olduğu bildirildi. Yapılan araştırmalara göre kolorektal kanser riski, 50 yaşın altındaki kişilerde yükselme eğiliminde olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:33
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Kanserle ilgili kötü haber

Kanserle ilgili kötü haber
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Karar'da yer alan habere göre, ACS’nin açıkladığı yeni istatistiklere göre 55 yaşın altında görülen kolorektal kanser oranı, 1995 ila 2019 yılları arasında iki katına çıkarak yüzde 20’ye yükseldiği ifade edildi.

Amerikan Kanser Derneği’nin (ACS) yeni raporuna göre son yıllarda gençlerde kolorektal kanser teşhisinde artış görüldüğü vurgulandı.

OBEZİTE ARTIŞLARINA DİKKAT

Uzmanlar bu kuşaklarda obezitenin daha sık görülmesinin ardında, gençlerin eskiye kıyasla daha hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemesi, şeker ve işlenmiş gıdalar açısından zengin beslenme gibi faktörlerin yer aldığını ifade edildi.

GENÇLER TEHDİT ALTINDA

Raporda, ABD’de ileri evre kolorektal kanser teşhisi konan kişilerin oranının 2000’lerdeki yüzde 52’den 2019’da yüzde 60’a çıktığı, 1995’ten 2019’a kadar yüzde 20 artış yaşandığı kaydedildi. Bu sonuçlar 2019’da ABD’de kolorektal kanser görülen 1.3 milyon kişinin yaklaşık 273 bin 800’ünün 55 yaşından genç olduğu anlamına geliyor. 2021 yılında JAMA’da yayımlanan bir çalışmada, kolorektal kanserin sadece yedi senede 20-49 yaş arasındakilerde kanserden ölümün önde gelen nedeni olacağı öngörmüştü.

TEŞHİS GEÇ KONULUYOR

Şu an bilim insanlarını endişelendiren ise teşhis edilen vakaların çoğunun ileri seviyede olması, yani geç fark edilmesi. İlerlemiş veya 4. evre kanser iyileştirilemeyen veya tedaviyle tamamen geçmeyen, ancak bazen kontrol altına alınabilen kanser olarak tanımlanıyor. Ortaya çıkan son veriler, daha önce 50 yaş ve üstünde yapılan kolon kanseri taramalarının 45 yaş ve üstünde yapılmasının önemini yeniden gündeme getirdi.

Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan 2017 araştırmasına göre, 1990’dan sonra doğan insanların (Y kuşağı ve Z Kuşağı) kolon kanseri teşhisi konma olasılığının normalinden iki kat daha fazla oldu ortaya çıkmıştı. Aynı araştırmada bu kuşakların rektal kansere yakalanma olasılığının ise 1950’de doğan insanlara kıyasla dört kat daha fazla olduğu kaydedilmişti.

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