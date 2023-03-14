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Kanserle savaş için 43 milyar dolar yatırım

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, kanser tedavisi portföyünü genişletmek amacıyla biyoteknoloji şirketi Seagen'i 43 milyar dolara satın aldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 08:44
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Kanserle savaş için 43 milyar dolar yatırım yapıldı

Kanserle savaş için 43 milyar dolar yatırım
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Pfizer'dan yapılan açıklamada, küresel biyoteknoloji şirketi Seagen'in yaklaşık 43 milyar dolar işletme değeri için hisse başına 229 dolar nakit karşılığında satın alındığı bildirildi. İşlemin her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandığı kaydedilen açıklamada, Seagen'in 2030'da Pfizer'ın gelirlerine 10 milyar dolardan fazla katkıda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Pfizer'ın metastatik meme kanseri ve prostat kanseri için en çok satan tedaviler de dahil olmak üzere 2022'de 12,1 milyar dolar gelir sağlayan, onaylanmış 24 yenilikçi kanser ilacından oluşan bir portföye sahip olduğuna işaret edilerek, Seagen ile gerçekleştirilen işlemin, onkoloji alanında Pfizer'in konumunu güçlendirdiği belirtildi.

AA

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