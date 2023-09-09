Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kansızlığa iyi gelen besin listesi ortaya çıktı.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Nohut, mercimek, iç bakla, kuru fasulye ve barbunya. Genellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli, bezelye, yeşil biber. Karadut, böğürtlen, çilek, portakal, yaban mersini, muz ve frenk üzümü. Fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru incir ve kuru erik kansızlığa iyi gelen besinler arasındadır.

Pancar Suyu

İçeriğinde bol miktarda demir barındıran pancar, kansızlığa iyi gelen besinlerin başında gelir. Pancar suyu malzemeleri: 1 adet pancar, 1 bardak su ve 1 adet havuçtur. İlk olarak pancar ve havucu mikserden geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve köpüklenene kadar karıştırın. Hiç bekletmeden karışımı için.

Böğürtlen Suyu

Kırmızı meyvelerin kansızlık tedavisinde oldukça önemli etkileri vardır. Böğürtlen suyu malzemeleri:1 adet elma, 4 adet çilek, yarım bardak su, 3 adet böğürtlen. Çilek ve böğürtlenleri mikserden geçirin. Bu esnada elmaları dilimleyin ve diğer malzemelerin içerisine ekleyin. Son olarak suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayın. Sabah öğünlerinde tüketin.

Turp Suyu

Yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesini sağlayan turp suyu, kansızlığa karşı doğal bir savunucudur. Turp suyu malzemeleri: 2 avuç dolusu ıspanak, 4 dal tere, 1 bardak su ve 4 adet turp. Kullanacağınız sebzeleri ilk olarak meyve sıkacağından geçirin. Üzerine suyu ilave edin ve karıştırın. Kahvaltıdan önce tüketilmesi önerilir.

Pekmezli Karışım

Kansızlık tedavisinde en çok önerilen besin pekmezdir. Her sabah aç karna bir kaşık pekmez yiyerek kansızlık tedavisine başlayabilirsiniz. Pekmezli içecek hazırlamak için: 3 yemek kaşığı pekmezi, bir su bardağı soğuk suyu içerisine karıştırın. Üzerine yarım limon sıkın ve karıştırın.

KANSIZLIK NEDİR?

Kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkan bir durumdur şeklinde verilebilir.

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasında sorumlu moleküldür. Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar.

Yorgunluk, halsizlik gibi kansızlık belirtileri, vücut dokularına yeterince oksijen götürülememesi sonucunda gelişir.

KANSIZLIK BELİRTİSİ NELERDİR?

-Kolay yorulma ve enerji kaybı

-Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

-Nefes darlığı

-Göğüs ağrısı

-Baş ağrısı

-Baş dönmesi

-Ciltte solukluk

-Bacaklarda kramplar

-Uykusuzluk