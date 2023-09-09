Kansızlık nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan kansızlıkla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, kansızlık nedir? Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlık tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansızlık nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kansızlıkla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan kansızlıkla ilgili detaylar…

KANSIZLIK NEDİR?

Kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkan bir durumdur şeklinde verilebilir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasında sorumlu moleküldür. Vücutta çok az sayıda veya anormal yapıda kırmızı kan hücresi varsa veya hemoglobinlerin yapısı anormal veya miktarı düşükse anemi belirtileri ortaya çıkar.

Yorgunluk, halsizlik gibi kansızlık belirtileri, vücut dokularına yeterince oksijen götürülememesi sonucunda gelişir.

KANSIZLIK BELİRTİSİ NELERDİR?

-Kolay yorulma ve enerji kaybı

-Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

-Nefes darlığı

-Göğüs ağrısı

-Baş ağrısı

-Baş dönmesi

-Ciltte solukluk

-Bacaklarda kramplar

-Uykusuzluk

KANSIZLIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Anemi tedavisi, aneminin türüne, seyrine ve şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Tedavide temel hedef anemiye neden olan durumu ortadan kaldırmaktır. Demir eksikliği ve folik asit nedeniyle oluşan anemi için hekimin tavsiye edeceği yeşil ağırlıklı sebze ve meyvelerin tüketilmesi önerilmektedir.

Ayrıca bunları dışarıdan alınacak bir takım takviyelerle yapmak da mümkündür. B12 eksikliğine bağlı gelişen anemi içinse damla veya enjeksiyon yardımıyla vitamin takviyesi verilebilir.

Eğer anemi ilerlemiş ve tehlikeli bir noktaya gelmişse kan ve ilik kök hücre nakli yapılabilir. Ya da anemiye neden olan ve hayatı tehdit eden ciddi bir kanamanız varsa hekiminiz tarafından cerrahi bir operasyon da tavsiye edilebilir.

İlgili Haberler
Kansızlığa iyi gelen besin listesi
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı Magazin
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri Spor
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Magazin
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Güncel
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Neymar tarihe geçti Spor
Neymar tarihe geçti
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı