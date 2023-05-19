Kantaron bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan nezle ve bronşitte iyi gelen kantaron bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kantaron bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kantaron bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KANTARON BİTKİSİ NEDİR?

İkiçenekliler sınıfının, bileşikgiller familyasından, bütün dünyada, özellikle ılıman bölgelerde yaygın olan çok yıllık veya bir yıllık bitkidir. Kırmızı, sarı, mavi ve nadiren beyaz çiçekli olanı bulunur. Kökü acıdır. Bu türüne "Büyük Kantaron" da denir. Çoğunlukla kökü kullanılır. Yaz aylarında toplanıp kurutulur.

KANTARON BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Vücudu kuvvetlendirir.

-Ateşi düşürür.

-İştah açar, hazmı kolaylaştırır. İshali keser.

-Nekahat devresini kısaltır.

-Nezle ve bronşite faydalıdır.

-Öksürüğü keser.

-Mide ağrılarını dindirir.

-Yaraların iyileşmesinde yardımcı olur.

-Astım, mide ülseri, midede asit fazlalığı, akciğer hastalıkları, damar sertliği ve sinir iltihaplarında da faydalıdır.

KANTARON BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron otu farklı şekillerde kullanılabilir. En sık kullanılan yöntem yağının çıkarılıp kullanılmasıdır. Bir pamuk üzerine damlatılan sarı kantaron yağını direkt olarak cilt üzerine sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Sarı kantaron yağını daha önce kaynattığınız su içerisine 1 yemek kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Böylelikle pek çok hastalığa çare bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra direkt olarak oral yoldan 1 çay kaşığı sarı kantaron yağını da içebilirsiniz.

KANTARON BİTKİSİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Geldik en önemli sorulardan biri olan Kantaron Otu Çayı Nasıl Demlenir sorusunun cevabına. Kantaron Otu Çayı kaynatılmamalı, sıcak suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Sarı Kantaron otu tohumu ya da çiçeklerini bir demliğe koyun, üzerine sıcak su dökün ve demlenmeye bırakın.

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