Kantaron bitkisi mide ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kantaron bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kantaron bitkisi, mide ağrılarını dindirmesiyle biliniyor.

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikayetten yakınır. Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikayet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

KANTARON BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron otu farklı şekillerde kullanılabilir. En sık kullanılan yöntem yağının çıkarılıp kullanılmasıdır. Bir pamuk üzerine damlatılan sarı kantaron yağını direkt olarak cilt üzerine sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Sarı kantaron yağını daha önce kaynattığınız su içerisine 1 yemek kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Böylelikle pek çok hastalığa çare bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra direkt olarak oral yoldan 1 çay kaşığı sarı kantaron yağını da içebilirsiniz.

KANTARON BİTKİSİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Geldik en önemli sorulardan biri olan Kantaron Otu Çayı Nasıl Demlenir sorusunun cevabına. Kantaron Otu Çayı kaynatılmamalı, sıcak suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Sarı Kantaron otu tohumu ya da çiçeklerini bir demliğe koyun, üzerine sıcak su dökün ve demlenmeye bırakın.