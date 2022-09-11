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Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak

Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:07
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Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak

Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak
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Basın İlan’da “Üniversitemiz Nevşehir (Nevşehir-Ürgüp-Uçhisar) yerleşkelerinde ve üniversitenin faaliyet gösterdiği illerde bulunan binaların temizlik işlerini yürütmek üzere bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlardan genel bütçe kapsamında temizlik hizmeti alımı yapılması gerekmektedir.” Denildi.

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,

Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Teklif mektubu,

Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (Üç) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe yükseköğretim kurumlarında temizlik hizmeti deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin en az %40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,

İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,

e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

f) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.

g) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

8) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.

10) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

11) Diğer Hususlar

İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.

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