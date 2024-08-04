Kapadokya'da vadide kaybolan 5 turiste ulaşıldı

5 turist 2.5 saat boyunca yollarını bulamayınca kurtarma ekipleri harekete geçti.

Olay, saat 22.00 sularında Göreme Beldesi’nde yer alan Zemi Vadisi’nde gerçekleşti. Vadide yürüyüşe çıkan 2’si Fransa, diğer 3’ü İtalya, Japonya ve ABD vatandaşı olan 5 turist, gezinti yaptıkları sırada yönlerini kaybetti ve vadide kayboldu.

İtalyan turistin ülkesinin konsolosluğunu araması üzerine hemen bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vadiye gelen kurtarma ekipler, 5 turisti bulmak için çalışmaya başladı.

Turistler, ekiplerin 2.5 saatlik arama çalışması ile bulunarak kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan turistleri ip yardımı ile güvenli alana indirdi. 5 turistin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.