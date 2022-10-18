İhmal, 4 yaşındaki Naz Gül'ü hayattan kopardı. Kapağı kırık foseptiğe düştü

Kozan’da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Naz Gül Akduman’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.