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  • İhmal, 4 yaşındaki Naz Gül'ü hayattan kopardı. Kapağı kırık foseptiğe düştü

İhmal, 4 yaşındaki Naz Gül'ü hayattan kopardı. Kapağı kırık foseptiğe düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde ihmal ölüm getirdi, sokakta oynarken kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül Akduman hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 22:10
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Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü

İhmal, 4 yaşındaki Naz Gül'ü hayattan kopardı. Kapağı kırık foseptiğe düştü
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Kozan’da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

Naz Gül Akduman’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

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