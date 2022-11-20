﻿Otelin penceresinden sarkan kadın aşağıya düştü

İstanbul Bahçelievler’de bir otelin 3’üncü katından sarkan ve pencerenin tentesine tutunan kadın, yerinden kopan tenteyle birlikte yere düştü. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı otelin 3’üncü katında cama çıktı. Daha sonra tenteye tutunan kadın aşağıya doğru sarkmaya çalıştı. Bir süre tenteye tutunan kadın, tentenin yerinden kopmasıyla birlikte aşağı düştü. Kadının tutunduğu tente ve düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de kadınla birlikte aşağıya düştü. Daha sonra otelin önünde park halinde bulunan otomobile çarpan kadın daha sonra beton zemine çakıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin penceresinden dışarıya çıkan kadın 3’üncü katın penceresinin üzerinde takılı tenteye tutunarak aşağıya sarkmaya başladı. Bir süre tenteye tutunmaya çalışan kadın, yerinden kopan tenteyle birlikte aşağıya düştü. Düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de yerinden koparak kadınla birlikte aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



(Kaynak: İHA)