Kapaklı'da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanılması ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: İHA
Kapaklı'da uyuşturucuya geçit yok: 3 gözaltı

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

22 GRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Kararlılıkla çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde bir şahsı yakaladı. Edinilen bilgilere göre, F.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapan ekipler;22,79 gram bonzai ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

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OKUL BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Ekipler ayrıca Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Hisar sokak üzerinde bulunan Sanayiciler İlkokulu bahçesinde 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaya devriye görevi yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri B.G. (15) ve E.R. (16) isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 45 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ağzı folyo ile kaplı su şişesi ele geçirildi.
Emniyet ekiplerinin her iki olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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