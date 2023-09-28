“Kapalı benzin istasyonu görürseniz şaşırmayın”. Bankaların kart kararı benzin istasyonlarını isyan ettirdi

Bankaların benzin istasyonları için verdiği kart kararı isyan ettirdi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, söz konusu kararla ilgili “Kapalı benzin istasyonu görürseniz şaşırmayın” şeklinde açıklama yaptı.

“Kapalı benzin istasyonu görürseniz şaşırmayın”. Bankaların kart kararı benzin istasyonlarını isyan ettirdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), kart komisyon oranlarındaki artış nedeniyle isyan etti. Benzin istasyonlarının kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına yönelik açıklama yapan sendika, "Ya kar marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular" ifadelerini kullandı.

EPGİS sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bankaların kart komisyonu kararına isyan etti.

Bu düşük kar marjıyla işletme giderlerinin karşılanmasının zorlaştığını vurgulayan EPGİS, ya kar marjlarının artırılması, ya bankaların POS komisyon oranlarının düzeltilmesi, ya da istasyonların kapanma riski olduğunu belirtti.

EPGİS’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kart Komisyon Oranları Nedeniyle Kapalı İstasyon Görürseniz Şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok. Toplam kar marjı brüt yüzde 8,6 Bayiye kalan brüt yüzde 4,3 Ertesi gün Banka POS komisyon oranı: yüzde 3 Bayiye kalan yüzde 1,3 Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya Kar marjlarımız artırılacak ya Bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da İstasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı.”

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