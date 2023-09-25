Benzine indirimcik geliyor

Seçim döneminde 20 lira bandına çıkmamış olan benzin ve motorine seçimden sonra zam üstüne zam geldi.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'de rekor kırmaya devam ediyor.

Hem brent petroldeki yükseliş, hem de Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki seyrinin ardından gelen zamlara bu kez 'indirim molası' verildi.

BENZİNE 1 LİRA 15 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Haber3.com'da yer alan bilgilere göre; İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 40,04 TL’den, benzinin litre fiyatı 38,55 TL’den satılıyordu. Ancak bu sefer bir indirim haberi geldi. 27 Eylül Çarşamba itibariyle geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

25 Eylül Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

- Adana

Benzin fiyatı: 39,64 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

- Adıyaman

Benzin fiyatı: 39,63 TL

Motorin fiyatı: 41,11 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

- Ankara

Benzin fiyatı: 39,20 TL

Motorin fiyatı: 40,63 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

- Antalya

Benzin fiyatı: 39,85 TL

Motorin fiyatı: 41,36 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

- Aydın

Benzin fiyatı: 39,39 TL

Motorin fiyatı: 40,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

- Balıkesir

Benzin fiyatı: 39,41 TL

Motorin fiyatı: 40,96 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

- Diyarbakır

Benzin fiyatı: 39,88 TL

Motorin fiyatı: 41,34 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

- Edirne

Benzin fiyatı: 39,32 TL

Motorin fiyatı: 40,90 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

- Hatay

Benzin fiyatı: 39,51 TL

Motorin fiyatı: 40,99 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

- İstanbul

Benzin fiyatı: 38,60 TL

Motorin fiyatı: 40,07 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

- İzmir

Benzin fiyatı: 39,34 TL

Motorin fiyatı: 40,83 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

- Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 39,63 TL

Motorin fiyatı: 41,11 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

- Kars

Benzin fiyatı: 39,70 TL

Motorin fiyatı: 41,28 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

- Muğla

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 40,96 TL

LPG fiyatı: 18 TL

- Rize

Benzin fiyatı: 39,49 TL

Motorin fiyatı: 41,06 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

- Sivas

Benzin fiyatı: 39,63 TL

Motorin fiyatı: 41,16 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

- Trabzon

Benzin fiyatı: 39,45 TL

Motorin fiyatı: 41,04 TL

LPG fiyatı: 18,03 TL