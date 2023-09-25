Benzine indirimcik geliyor

Seçim döneminde 20 lira bandına çıkmamış olan benzin ve motorine seçimden sonra zam üstüne zam geldi.
Akaryakıt fiyatları Türkiye'de rekor kırmaya devam ediyor.
Hem brent petroldeki yükseliş, hem de Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki seyrinin ardından gelen zamlara bu kez 'indirim molası' verildi.
BENZİNE 1 LİRA 15 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Haber3.com'da yer alan bilgilere göre; İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 40,04 TL’den, benzinin litre fiyatı 38,55 TL’den satılıyordu. Ancak bu sefer bir indirim haberi geldi. 27 Eylül Çarşamba itibariyle geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.
Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
25 Eylül Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
- Adana
Benzin fiyatı: 39,64 TL
Motorin fiyatı: 41,05 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL
- Adıyaman
Benzin fiyatı: 39,63 TL
Motorin fiyatı: 41,11 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL
- Ankara
Benzin fiyatı: 39,20 TL
Motorin fiyatı: 40,63 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL
- Antalya
Benzin fiyatı: 39,85 TL
Motorin fiyatı: 41,36 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
- Aydın
Benzin fiyatı: 39,39 TL
Motorin fiyatı: 40,88 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
- Balıkesir
Benzin fiyatı: 39,41 TL
Motorin fiyatı: 40,96 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
- Diyarbakır
Benzin fiyatı: 39,88 TL
Motorin fiyatı: 41,34 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL
- Edirne
Benzin fiyatı: 39,32 TL
Motorin fiyatı: 40,90 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL
- Hatay
Benzin fiyatı: 39,51 TL
Motorin fiyatı: 40,99 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL
- İstanbul
Benzin fiyatı: 38,60 TL
Motorin fiyatı: 40,07 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
- İzmir
Benzin fiyatı: 39,34 TL
Motorin fiyatı: 40,83 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL
- Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 39,63 TL
Motorin fiyatı: 41,11 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL
- Kars
Benzin fiyatı: 39,70 TL
Motorin fiyatı: 41,28 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL
- Muğla
Benzin fiyatı: 39,46 TL
Motorin fiyatı: 40,96 TL
LPG fiyatı: 18 TL
- Rize
Benzin fiyatı: 39,49 TL
Motorin fiyatı: 41,06 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
- Sivas
Benzin fiyatı: 39,63 TL
Motorin fiyatı: 41,16 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
- Trabzon
Benzin fiyatı: 39,45 TL
Motorin fiyatı: 41,04 TL
LPG fiyatı: 18,03 TL