Kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı, işletmeci tutuklandı

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde dolaşan bir kişiden şüphelenerek takibe aldı. Takip ettikleri kişinin girdiği adresin kapalı bir otel olduğunu fark eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alarak operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda kapalı otelde 15 Suriye ve 1 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri kayıt dışı olarak konaklattırdığı tespit edilen işletmeci S.Y. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi. Yasadışı göçmenleri konaklatan işletmeci S.Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Öte yandan Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin her noktasında yasadışı konaklama ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

