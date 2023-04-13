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Kapalı yollar açıldı

Siirt’te etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Araç trafiğine kapanan yol çalışmalar sonucu açıldı.  Öte yandan Munzur Çayı'nın debisinin düşmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:39
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Kapalı yollar açıldı

Kapalı yollar açıldı
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İHA'nın haberine göre, kentte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy grup yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi iş makineleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan Tunceli-Ovacık karayolu, ekiplerin yürüttüğü çalışma ve Munzur Çayı'nın debisinin düşmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Tunceli’de etkili olan yoğun sağanak yağışla birlikte Munzur Çayı’nın birden fazla noktada taşması sonucu 3 gün önce ulaşıma kapatılan Ovacık karayolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Munzur Çayı’nın debisinin düştüğünü ve yola düşen kaya parçaları ile akıntıların temizlendiğini belirten yetkililer, karayolunu kullanacak olan sürücüleri özellikle kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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