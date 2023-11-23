Kapalıçarşı’da sırtında taşıdığı bir çuval para ile sevkiyat yaptı

İstanbul Tahtakale’de bir vatandaşın sırtında bir çuval dolusu para taşırken çekilen görüntüleri gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kapalıçarşı’da sırtında taşıdığı bir çuval para ile sevkiyat yaptı

İstanbul’un Tahtakale semtinde bir vatandaşın sırtında taşıdığı çuval dolusu para, sosyal medyada geniş kitlelerce konuşuldu.

Söz konusu şahsın 50 ila 100 bin dolar arasında bir para bozduğu öne sürüldü.

TÜRK LİRASI’NIN DEĞER KAYBINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülere yorum yaparken Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybına dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, Türkiye’yi ekonomik kriz yaşayan Venezuela’ya benzetti.

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ÇUVALDAKİ PARANIN SAHİBİ KİM?

Çuvaldaki paranın sahibi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak olay, hem sosyal medyada hem de genel olarak Türkiye’deki ekonomik durum hakkında tartışmaları alevlendirdi.

İşte gelen yorumlar:

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