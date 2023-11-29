Kapalıçarşı'yı su basınca fareler kaçmaya başladı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası bazı yerlerde su taşkınları yaşandı. Yağışta Kapalıçarşı'yı da su bastı. Sel sularıyla mücadele ederek Kapalıçarşı'da çıkmaya çalışan farelerin görüntüsü gündem oldu