Kapalıçarşı'yı su basınca fareler kaçmaya başladı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası bazı yerlerde su taşkınları yaşandı. Yağışta Kapalıçarşı'yı da su bastı. Sel sularıyla mücadele ederek Kapalıçarşı'da çıkmaya çalışan farelerin görüntüsü gündem oldu

KAYNAK: Haber Merkezi
Kapalıçarşı'yı su basınca fareler kaçmaya başladı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış sonrası bazı yerlerde su taşkınları yaşandı. Yağışta Kapalıçarşı'yı da su bastı. Sel sularıyla mücadele ederek Kapalıçarşı'da çıkmaya çalışan farelerin görüntüsü gündem oldu

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Okan Buruk'tan hakem isyanı: Manchester United'ın yanındaydı! Spor
Okan Buruk'tan hakem isyanı: Manchester United'ın yanındaydı!
İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi Dünya
İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi
İsrail “insani ara” sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail “insani ara” sürerken Gazze’de 3 Filistinliyi öldürdü
Samanyolu'nda yeni güneş sistemi keşfedildi: 6 gezegen senkronize hareket ediyor Bilim
Samanyolu'nda yeni güneş sistemi keşfedildi: 6 gezegen senkronize hareket ediyor
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor! Yazarlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Örtülü Operasyonlar ve Enigma Yazarlar
Örtülü Operasyonlar ve Enigma
Kongre Turizminde Türkiye Atağı Yazarlar
Kongre Turizminde Türkiye Atağı