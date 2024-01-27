'Kapan' operasyonunda yeni gelişme!

Kaynak: AA
'Kapan' operasyonunda yeni gelişme!
Muğla ve Aydın’daki uyuşturucu satıcılarına karşı ‘Kapan’ adlı operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri ile Aydın’da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyona ‘Kapan’ adı verildi ve 82 personel katıldı.

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi arasında Mehmet Kocakilit (29), kardeşi Mert Kocakilit (27), Ali Çamcı (36), kuzeni Emrah Çamcı (27), Ahmet Sarıhan (29), İbrahim Acar (32), Mustafa Celal Şimşek (27), Oğuz Top (34) ve Serkan Demircan (34) bulunuyor. Bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve sonrasında tutuklandı.

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