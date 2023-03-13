13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Kapanma saati' saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde restorana gelen 2 kişi, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatini bildiren çalışanlara saldırdı. Silahlarını ateşleyen kişiler, restoran sahibini öldürdü, 2 çalışanı da yaralayıp kaçtı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:22
Takip Et

'Kapanma saati' saldırısı

'Kapanma saati' saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
+
Aa
-

Olay, gece saatlerinde Söğütlü ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 2 kişiye, çalışanlar alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi.

Yaşanan tartışma üzerine restoranın sahibi Selçuk Sorgut müdahale ederek, 2 müşteriye kapanma saatinin geldiğini söyledi.

2 kişi, tartıştıkları Selçuk Sorgut ve 2 çalışanı tabanca ile ateş ederek vurdu. 2 kişi kaçarken, Selçuk Sorgut, çalışanlar Bayer Ş. ile Ethem A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Selçuk Sorgut, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı.

Polis kimliklerini belirlediği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
1
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
2
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
3
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
4
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
5
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
7
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Ankaragücü Galatasaray'la masaya oturacak. Taylan ve Emre için teklif yaptı
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿Tribünde fenalaşan Muhammet Eren Yılmaz hayatını kaybetti
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿TFF'den Okan Burak'a jet play-off cevabı
﻿76ers Harden'la güldü
﻿76ers Harden'la güldü
﻿76ers Harden'la güldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.