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3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve aksamlarına el konuldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:16
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi

3,7 milyon liralık kaçak bilgisayar ve aksamı ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada aracın çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar görüldü. Bunun üzerine araç, hangara alınarak fiziki arama gerçekleştirildi.

Detaylı kontrolde aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara gizlenmiş çok sayıda bilgisayar ile bilgisayar aksamı tespit edildi.

Aracın sürücü bölgesi de aranırken koltukların altı, arkası ve araç torpidosuna gizlenmiş eşyalar olduğu görüldü.

Yürütülen operasyon sonucu 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi.

Yakalanan cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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