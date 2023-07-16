Kapıkule'de 10 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi.

KAYNAK: DHA
Kapıkule'de 10 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi. Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı. Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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