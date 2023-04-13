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  • ABD Büyükelçisi Hulusi Akar'la yan yana açılış yaptı. Erdoğan 'bizim kapılar ona kapandı' demişti

ABD Büyükelçisi Hulusi Akar'la yan yana açılış yaptı. Erdoğan 'bizim kapılar ona kapandı' demişti

CHP lideriyle görüştüğü için Erdoğan "bizim kapılar ona kapandı" dediği Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bakın nereden çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da çadır kent açılışını ABD Büyükelçisi'yle yan yana yaptı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:45
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'Kapılar kapandı' denilen ABD Büyükelçisi Jeff Flake Hulusi Akar'la açılış yaptı

ABD Büyükelçisi Hulusi Akar'la yan yana açılış yaptı. Erdoğan 'bizim kapılar ona kapandı' demişti
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Hatay'da 2 bin 400 öğrencinin konaklayıp, eğitim ve öğretimine devam etmesi için NATO’nun desteğiyle kurulan Antakya NATO Çadır Kenti, törenle açıldı...Kurdela kesildi, fotoğraf çekildi. Ancak o fotoğraf karesinde dikkat çeken bir isim vardı. Ajansların geçtiği haberde ismi de geçmedi. O kişi Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den başkası değildi. Erdoğan, büyükelçi için  "bizim kapılar ona kapandı"dediği akıllara geldi. 

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra, NATO Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar katıldı.

Fakat törene katılanlar arasında ajansların adını yazmadığı diğer bir isim ise dikkat çekti.

Erdoğan’ın geçen hafta CHP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından tepki göstererek, “Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım... Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Haddini bileceksin” dediği ABD Büyükelçisi Jeff Flake de kurdele kesme töreninde yer aldı.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerinden daha bir hafta geçmişken Milli Savunma Bakanı ile beraber poz veren Jeff Flake’in törende yer alması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt olarak yorumlandı.

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