Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi'ne tepki. 'Ayıptır, biraz kafanı çalıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Buradaki açıklamaları sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake'e tepki gösterdi.

Erdoğan "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

"SENİN MUHATABIN CUMHURBAŞKANIDIR"

İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından ziyaret ettiği Bağcılar Ülkü Ocakları'nda konuşan Erdoğan Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."

'HADDİNİ BİLECEKSİN'

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake 29 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Flake 20 Mart'ta ise AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüşmüştü.