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Evlerdeki sürgüyü böyle açıyorlar. Kapınızı kilitleyin

Hırsızların kapıları açmak için kullandıkları yöntem izleyenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada yayınlanan hırsızların bant ve lastik kullanarak kapı açma yöntemi videosu ilgi gördü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:28
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Kapınızı kilitleyin. Evlerdeki sürgüyü böyle açıyorlar

Evlerdeki sürgüyü böyle açıyorlar. Kapınızı kilitleyin
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Hırsızların kapı açma yöntemlerine her gün bir başka yenisi ekleniyor. Hırsızların kapıların sürgüsünü açmak için kullandıkları yöntem izleyenleri hayrete düşürdü. 

Bant ve lastik yardımıyla sürgülü bir kapının nasıl açıldığını gösteren video sosyal medyada ilgi çekerken, kapıların kilitlenmeden yatılmaması gerektiğini de gözler önüne serdi.

Söz konusu videoda lastik bant yardımıyla sürgüye yakın bir yere yapıştırılıyor ve ardından lastik sürgülü kısma geçirilerek  sürgü rahatlıkla açılıyor.

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Vatan Sever
21.11.2022 13:03
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