Evlerdeki sürgüyü böyle açıyorlar. Kapınızı kilitleyin

Hırsızların kapı açma yöntemlerine her gün bir başka yenisi ekleniyor. Hırsızların kapıların sürgüsünü açmak için kullandıkları yöntem izleyenleri hayrete düşürdü.

Bant ve lastik yardımıyla sürgülü bir kapının nasıl açıldığını gösteren video sosyal medyada ilgi çekerken, kapıların kilitlenmeden yatılmaması gerektiğini de gözler önüne serdi.

Söz konusu videoda lastik bant yardımıyla sürgüye yakın bir yere yapıştırılıyor ve ardından lastik sürgülü kısma geçirilerek sürgü rahatlıkla açılıyor.