Pes dedirten hırsızlık: Çaldıkları malzemeni yerine bakın ne bıraktılar

Kars'ın Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın altındaki depoya ellerinde valizle inen biri kadın 2 kişi, deponun kilidini kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, depoda bulunan piyasa değeri yaklaşık 30 bin liralık 2 matkap, 1 kaynak makinesi, 1 çanta kaynak makinesi, 1 gönye makinesi, 4 küçük spral, 1 şarjlı zımba tabancası, 1 dekupaj, 1 zımpara makinesi, ahşap kesmede kullanılan 1 planya, 1 elektrikli kılıç testere ve 1 darbeli matkabı valize koydu.

Binadan çıkarken valizi erkek şahıs, 82 ekran televizyonu da kadının taşıdığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden binanın sahibi Ahmet İlkar'ın şikayeti üzerine polis, olay yerinde inceleme yapıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"VALİZE SIĞMAYINCA BIRAKIP GİTMİŞLER"

Kamera görüntülerini izlediklerinde 21 saat önce binanın önüne gelen bir kişinin uzun süre çevrede keşif yaptığını söyleyen Ahmet İlkar, "Binanın önünde duran taksiden biri kadın diğeri erkek, 2 kişi iniyor. Erkeğin elinde valiz bulunuyor. Kapısını kırarak girdikleri binanın deposunda yaklaşık 30 dakika kaldıktan sonra valizi tıka basa doldurup çıkıyorlar. Depoda piyasa değeri 30 bin lirayı bulan matkap, kaynak makinesi, spiral gibi çeşitli aletler ile büyük bir televizyonu alıp gitmişler. Sanırım başka bir yerden çaldıkları 5 çift terlik valize sığmayınca bize bırakıp gitmişler. Şikayetçi olduk. Umarım tez zamanda yakalanır ve adalet önünde hesap verirler" diye konuştu.(AA)