Kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir oto boya ve kaporta dükkanında meydana gelen yangın, üzücü sonuçlar doğurdu.

Kaportacıda çıkan yangın 3 iş yerine daha sıçradı

Yangın, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi'deki dükkanın saat 16.30 sıralarında çıkmasıyla başladı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çalışanlar tahliye edildi.

Yangın, olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası kontrol altına alınana kadar 3 iş yerine daha sıçradı.

İş yerinin önünde park halinde olan bir araç, çevredekiler tarafından yangından uzaklaştırıldı. Ancak yangın sırasında tamir için getirilen bir otomobilde hasar meydana geldi ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma başlatıldı.

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