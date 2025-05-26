Kara Harp Okulu’nda flaş yasak! Yemin töreni sonrası teğmenler ihraç edilmişti…

Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreni esnasında kılıçlı yemin ve ‘korsan’ diye iddia edilen metin nedeniyle ihraç edilen 4 teğmenin ardından Harbiye'de düzenlenecek yeni törenler için teyakkuza geçildi. Öyle ki bu yılki törenler için olağanüstü kararlar alındı. Öğrencilere çok sayıda yeni yasak getirildi.

MEZUNİYET TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’nda kılıçlı yemin ve çok sayıda teğmenin 'Mustafa Kemal'in askerleriz' sloganı atması iktidar tarafını rahatsız etmişti. Tepkilerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı soruşturma sonucunda 4 teğmen ihraç edilmişti. Büyük tartışmalara neden olan karar sonrası Milli Savunma Üniversitesi, bu yıl yapılacak mezuniyet töreni hazırlıklarına başladı.

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12punto yazarı Müyesser Yıldız'ın iddiasına göre bu yıl yapılacak törende öğrenciler ve aileleri için bir dizi kısıtlayıcı karar alındı. Yıldız, “İddialara göre; törene katılacak aile mensuplarının sayısı sınırlanmış ve verilecek kodla girmeleri kararlaştırılmış... Tören bittikten sonra teğmenlerin, aileleriyle buluşmak için sahaya girmeleri, görüntü almaları yasaklanmış... Törenin ardından kıyafetlerini taburda değiştirmeleri bile yasaklanıp değişim için başka bir yer belirlenmiş... Üstlerini değiştirir değiştirmez derhal okuldan ayrılacak olmaları talimatı verilirken de, “Nizamiyeden çıktıktan sonra nerede, ne resmi çekerseniz çekin” ifadeleri kullanıldı.

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