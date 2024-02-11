Kara lahana sarması nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Reyhan Altay Aşan
Kara lahana sarması nasıl yapılır?
Karadeniz’in en sevilen yemeklerinden olan kara lahana sarması nasıl yapılır? Yapımında hangi malzemeler kullanılır? Hepsi tarifimizde.

İşte Karadeniz’in birçok şehrinde sıklıkla yapılan ve çok da sevilen kara lahana sarması tarifi.

MALZEMELER:

2 bağ kara lahana

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kuru nane

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HAZIRLANIŞI:

Kopardığınız kara lahana yapraklarını iyice yıkayıp sıcak suda 10- 15 dakika haşlayın ve daha sonra soğuk sudan geçirin. Ardından damarlı kısımlarını keserek alın.

İç harcı için, 1 su bardağı pirinci yıkayarak süzün ve 2 tane kuru soğanı küçük boyutta olacak şekilde küp küp doğrayın. Soğan ve pirinçleri bir süre kavurun ve sonra yarım su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salçayı içine ekleyin.

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Tuz ve baharatları da karışımın içine ekleyin. İç harcınız bu aşamadan sonra hazır olmuş olacak.

Kara lahana yapraklarının içine hazırladığınız iç harçtan koyun ve yaprak sarması sarar gibi sarın. Tencerenin altına artan yaprakları döşeyin ve ardından sardığınız sarmaları dizin. 2 su bardağı su ilave edip kısık ateşte pişirin.

Piştikten sonra yarım limonun suyunu üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun.

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