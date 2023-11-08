Kara para aklama suçu spor medyasına da sıçradı. Transfer haberlerinden yüz binlerce lira kazanıyorlar

Fotospor’da yer alan habere göre, yasa dışı bahis ve kumar çeteleri kara paralarını “kiralık” banka hesapları ile aklıyor. Çetelerin hedefi gençlerin banka, elektronik para ve kripto para hesapları.

Bu hesaplar yasa dışı bahis çeteleri tarafından gençlerden kiralanıyor. Kara paranın toplanması ve dağıtılması için kullanılıyor. Bahis ve kumar paraları, banka hesapları, elektronik banka hesapları ve kripto para hesapları arasında teknik takibe takılmamak için seri bir şekilde havale yapılıyor.

MASAK SÜRECİ TAKİBE ALDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, bir bahis organizasyonunun aynı anda kullandığı yüzlerce hesap olabiliyor.

Dikkat çekmemesi için para zaman zaman 20’ye 40'a hatta 100'e bölünüyor. Anlaşmalı kişilere yollanıyor. Sonra tek tek o kişilerden alınıyor.

Önce sanal hesaba, oradan yasal bir banka hesabına para geçiyor. Parayı farklı farklı hesaplardan çekebilmek için başkalarının (özellikle gençlerin) banka hesapları kullanılıyor.

Gençlere 'senin hesabına 10 bin TL atacağım, çek bana getir, 500 TL'si senin' deniyor. Gençler de kabul ediyor.

FENOMENLERİ KULLANIYORLAR

Bir yöntem deşifre olduğunda, başka bir yöntem devreye giriyor. Kısa süre önce bazı sosyal medya fenomenleri üzerinden yapılan para aklaman operasyonu deşifre olmuştu.

Fenomenlere 'bu parayı sana vereyim. Sen bu parayı resmileştir, şu kadarı senin, bu kadarı benim…' zaten para için sosyal medyada türlü maymunluğu yapan fenomenlerin pek çoğu bunu kabul ediyor.

TRANSFER HABERİNE YORUM ATIYORLAR

Örneğin, 'sosyal medya üzerinden hediye yollama' çok popüler bir kara para aklama uygulaması. Bir paylaşıma, bir transfer haberine yorum olarak aslan sembolü atmak 100 binler TL değerinde parayı hediye olarak fenomene göndermek demek. Bu sosyal medya kazancı olarak yansıyor. Para resmileştiriliyor.