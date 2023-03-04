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Kara Şimşek kızını evlendirdi

Ülkemizde 'Kara Şimşek' adıyla yayınlanan 'Knight Rider'ın yanı sıra Sahil Güvenlik (Baywatch) dizileriyle büyük bir şöhrete kavuşan aktör David Hasselhoff'ın kızı evlendi

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:02
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Kara Şimşek David Hasselhoff kızını evlendirdi

Kara Şimşek kızını evlendirdi
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David Hasselhoff'ın kızı Taylor Ann dünya evine girdi. 71 yaşındaki oyuncu, Pamela Bach ile evliliğinden dünyaya gelen kızını evlendirdi.

32 yaşındaki Taylor Ann, Madison Fiore ile hayatını birleştirdi. Çift, California'daki Ethereal Gardens'ta 186 davetlinin katıldığı düğünle evlendi.

Törende David Hasselhoff ile kızı Taylor Ann arasında duygusal anlar da yaşandı. Ann, People dergisine yaptığı açıklamada, "Sanırım ağlamamın nedeni babamı gördüğüm andı. Çünkü o benim hayatımın en büyük ışığı. Ayrıca çok destekleyici ve son derece sevgi dolu. Babamın, benim iyiliğimi ve mutluluğumu istediğini biliyorum" dedi.

Ann ayrıca, "Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı" ifadelerini kullandı.

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