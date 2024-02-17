Karabük'te yoldan çıkan otomobil devrildi.1 ölü, 1 yaralı

Karabük-Ankara karayolunun Kayı köyü mevkinde meydana gelen olayda, Hamza G.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Emine G.(61) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hamza G. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.