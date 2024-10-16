Karabük’te 24 bin 100 adet makaron ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük’te 24 bin 100 adet makaron ele geçirildi

Karabük'te kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin 100 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Öğlebeli Mahallesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda birer adet sanayi tipi sigara sarma makinesi ve hava kompresörü, 17 kilogram açık kıyılmış tütün, 15 bin 800 adet içi boş makaron, 8 bin 300 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kastamonu’da binlerce makaron ele geçirildiKastamonu’da binlerce makaron ele geçirildi

İkamet sahibi İ.K. hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Karabük’te 24 bin 100 adet makaron ele geçirildi

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