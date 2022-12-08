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Karabük’te feci kaza: 3 yaralı

Karabük’te kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:40
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Karabük’te feci kaza: 3 yaralı

Karabük’te feci kaza: 3 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza Taşkent Caddesinde meydana geldi. S.A. sevk ve idaresindeki 78 ABF 307 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle R.B. sevk ve idaresindeki 78 ABA 760 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan M.S.T. ve G.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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