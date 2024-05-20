Tabletinden video uygulasında dolanan papağan ilgi çekti

Bir papağanın, önündeki tableti kullanarak YouTube'a girmesi ve uygulama içinde gönlünce gezmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Papağanın bu sıra dışı aktivitesi, izleyenlerin dikkatini çekti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Videoda, papağanın gagasını kullanarak tablete dokunduğu ve YouTube uygulamasına girerek videolar arasında gezindiği görülüyor. Kendi kanalına giren papağan, videolarını ilgiyle izlemeye başladı. Papağanın bu sıra dışı davranışı, izleyicileri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, papağanın zekasını ve teknolojiyi kullanma becerisini takdir ederek birçok olumlu yorumda bulundu. "Kafasına göre takılan papağan" lakabını alan bu sevimli kuş, kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.