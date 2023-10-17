Karabük'te iş hanına giren ayı esnafa saldırdı

Karabük'ün farklı noktalarında görünen ayılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şehir merkezine inen ayılar ilk olarak Karabük kent merkezinde yer alan altgeçitte görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen ayılar, koşarak gözden kayboldu. Daha sonra bir vatandaş altgeçitte gördüğü ayıyı ilk başta yanına çağırırken ayının kendisine doğru gelmesiyle panik yaparak, "Gelme gelme, dur" diyerek ayıyı durdurmaya çalıştı.

Ayılardan biri daha sonra 200 Evler Mahallesi'nde görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı koşarak uzaklaştı. Ayılardan biri ise şehir merkezinde bulunan bir iş hanına girdi. İş hanında merdivenlerin korkuluklarından tırmanan ayı, esnaflara saldırmaya çalışırken, esnaflar kaçarak korku dolu anlar yaşadı. Ayı iş hanı içerisinde esnafları kovalarken, esnaflar kendilerini dükkana zor attığı anlar kaydedildi. Ayının saldırdığı anlar esnaflar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Şehir merkezinde gezen ayılar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Ayı saldıran esnaflardan Gökhan Açıkgöz, bir anda geldiğini ve korktuklarını söyleyerek, "Bir arkadaşı kovalıyordu onu dükkana aldım. Daha sonra dükkanın camlarını kırıyordu. Her tarafa saldırdı. Işıkları kapattık, ayının göreceği kısımlardan kaçtık, 155'i aradım ihbarda bulunduk. 5 dakika oyalandık, daha sonra ayı gitti" dedi.

Karabük Belediyesi ekipleri de ayıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şehir merkezinde ayıları kovalayarak uyuşturucu iğneler ile ayıları yakalamaya çalıştı. Şantiyeye kaçan ayıyı ekipler kovalarken, şantiyede bulunan işçilerden de kulübenin kapısını kapatmalarını istedi. Şantiyede bulunan Zülküf Aydın, "Belki içere girer dedim ama girmedi. Dere tarafına kaçtı. Çay da hazırdı elimizde, ama arkadaş kapıyı kapatmamızı istedi kapıyı kapattık. Keşke içeri gelseydi, tutardık hayvanat bahçesine götürürdük" dedi.