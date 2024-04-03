Karabük'te komşu dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan E.A. isimli şahıs, üst katında oturan komşuları Gülseren Yıldırım ve eşi Kemalettin Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu E.A., tüfekle Yıldırım çiftine ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki yurttaşlar durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım çiftini hastaneye kaldırdı.

Gülseren Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kemalletin Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Silahlı saldırgan, polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı.