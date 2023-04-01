'Örümcek adamlar' kaya temizliği yaptı

(AA) Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafik güvenliğini tehdit eden heyelan ve kaya düşmelerini en aza indirmek amacıyla Karabük-Yenice kara yolunda tespit edilen riskli bölgelerdeki yamaçlarda boşta duran taşlar temizlendi.

Çalışmalar, heyelan ve kaya düşmesinin en çok yaşandığı Suçatı Tüneli mevkisinde, "örümcek adamlar" olarak tabir edilen özel eğitimli endüstriyel dağcılar tarafından yapıldı.

Yerden onlarca metre yükseklikte tutundukları halatlarla dik yamaçlarda kaya temizliği yapan ekip, çalışmanın ardından çelik tel örecek.

Bölgede 14 dağcı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında örtüleme çalışması da yapılacak.

Endüstriyel dağcı Sinan Arslan, gazetecilere, yamaçlarca boşta duran taş ve kayaları 14 kişilik profesyonel dağcı ekiple kontrolü temizlediklerini söyledi.

İnsanların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirten Arslan, "Bu Karayollarına bağlı bir çalışmadır. Ağaç kesimi de yapıyoruz. Daha sonra buraya yüksek kapasiteli halka ağ sereceğiz. Kayaları komple sabitleyeceğiz. Ondan sonra aşağıya hiçbir şekilde taş gelmeyecek." diye konuştu.

Arslan, bölgede sık sık heyelanların yaşandığına işaret ederek, "Burada taş dökümü ve halka ağ serimi çalışmalarımız 1 ay kadar sürecek." dedi.