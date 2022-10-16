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Filmdi gerçek oldu. Bu solucan kayaları parçalayıp kuma çeviriyor

Bilim insanları kayaları öğüterek kuma dönüştüren yeni bir kurtçuk türü keşfettiklerini açıkladı. Daha önceden filmlere de konu olmuş olan canlının bir solucan türü olduğu aktarıldı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:18
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Bilim insanları kayaları öğüterek kuma dönüştüren yeni bir canlı türü keşfedildi

Filmdi gerçek oldu. Bu solucan kayaları parçalayıp kuma çeviriyor
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Yumuşakçalar yuvalarını yumuşak kumullara ya da çamurlu yerlere yapmasıyla bilinmektedir. Fakat yeni keşfedilen bir kurtçuk türünün kayaları öğüterek kumlara dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Lithoredoa batanica isimli kutçuk, zemini aşındırarak diğer canlılar için korunacak delikler oluşturup bulundukları nehir yatağının rotasını etkilemektedir.

Bu durum daha önce filmlere konu olmuş, Hobbit : Beş Ordunun Savaşı'nda bu solucana benzer bir canlıdan bahsedilmişti.

Solucan benzeri hayvanın 2006 ’da Fransız Doğa Müzesi sergisinde ortaya çıktığı ifade edildi. Bilim insanları bu türün teredinidlerin akrabası olduğunu aktardı. Philippinler ’de biyo-çeşitlilik fuarında daha fazla araştırma imkânı bulundu.

Northeastern Üniversitesi Okyanus Genetik Mirasları bölümünden Dan Distel, yaptığı açıklamada bu canlı için yeni bir tür başlığı açmak zorunda kaldıklarını ve bu türün Philippinler’de bir nehir yatağının 3-5 kilometrelik bir bölümünde yaşadığını belirtti.

Videoda Distel ve çalışma arkadaşlarının bu türü nasıl buldukları ve nehir yatağından nasıl çıkardıkları görülmektedir.

Doğu Bohol’daki Abatan Nehri’nin kıyısından birçok örnek toplandı ve önce incelendi, sonrasındaysa korumaya alındı.

İsimlerinin aksine iskele kurtları gerçekten kurtçuklara değil aksine çift kabuklu yumuşakçalar ailesine dahildir.

Diğer yumuşakçaların gibi kabuklarının içine tam olarak sığamazlar ve kabuklarını korunak olarak değil bir öğütücü olarak kullanarak ağaç kabuklarıyla beslenirler.

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Maçkalı
16.10.2022 11:30
Kader demiş yine şūkūr. Ya tekmeleseydi. Ya da yahudi dölū deyip saldırsaydı. Potamyalı rūstem bunları yapmadı değil. Ölūm kader değil baki ama senin başımızda olman ne baki ne kader sadece saflığımız  
 
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