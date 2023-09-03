Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, Bartın-Safranbolu kara yolu Eflani Kavşağı mevkiinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 55 DN 363 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan F.K., A.K., M.A. ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

