Karabük’te yoğun sis

Karabük’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısaldı.
Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler tedbirli olarak ilerliyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
(Kaynak: İHA)
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