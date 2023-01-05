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Karabük’te otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Karabük’te seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen tır ile çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:44
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Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük’te otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı istikametten gelen tır ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran otomobil sürücüsünü hayata döndürmek için sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin çabalarına rağmen sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi ile tır sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice - Karabük karayolu Suçatı tüneli girişinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Alta Kırık (38) idaresindeki 35 Z 9360 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayması sonucu karşı istikametten gelmekte olan Kadir Adar (45) idaresindeki 06 CNV 75 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tır yoldan çıkarak istinat duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası diğer sürücülerin yardımı ile otomobil de sıkışan sürücü Altan Kırık ile yanında bulunan eşi Leyla Kırık (31) ile tır sürücüsü Kadir Adar araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri durumu ağır olan sürücüyü ambulansa aldıkları sırada kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin kalbi çalıştırmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı sürücü Kırık, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Kırık’ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan eşi Leyla Kırık ve omzu kırılan tır sürücüsü Kadir Adar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada omzu kırılan tır sürücüsü Kadir Adar, otomobilin kayarak önüne kırması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.
Kazada hayatını kaybedne otomobil sürücü Altan Kırık'tan geriye ise sosyal medyasının durumunda eşi Leyla Kırık ile üzerine 'Sonsuzum' yazdığı resim kaldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapanan karayolu, kepçe yardımı ile tırın dorsesi kenara alındıktan sonra kontrollü şekilde araç geçişine açıldı.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.


(Kaynak: İHA)

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